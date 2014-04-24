Nuestras accionesLos consumidores también la han elegido como La Peor Empresa

Bankia se lleva de nuevo en 2013 el premio a El Peor Anuncio del Año

La segunda campaña con más votos de los consumidores ha sido '100 años de luz gratis', de Endesa.

FACUA.org
España-24/04/2014
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Bankia se lleva de nuevo el premio a El Peor Anuncio del Año. La entidad nacionalizada se ha llevado el mayor porcentaje de votos de los consumidores, el 35%, frente a los de las cuatro campañas de Ono, Gas Natural Fenosa, Movistar y Endesa que competían en estos premios que

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