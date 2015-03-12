Bankia y Gilead, el laboratorio del Sovaldi, competirán en las votaciones a la #peorempresa2014
Los consumidores decidirán el desempate en la web FACUA.org/peorempresa, tras quedar eliminadas Orange, Divatto y Repsol.
FACUA.org
España-12/03/2015
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Bankia y Gilead competirán por ser La Peor Empresa del Año tras un empate en las votaciones de la sexta edición de estos premios convocados por FACUA-Consumidores en Acción.
El banco símbolo de la crisis y el laboratorio del fármaco para la hepatitis C Sovaldi han obtenido el mismo porcent