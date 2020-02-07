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Bankinter, condenada a pagar 10.000 euros por incluir a un fallecido en dos ficheros de morosos

La jueza considera que vulneró el honor del difunto. La deuda del cliente había sido contraída por la suscripción de dos contratos de tarjeta de crédito que, además, han sido anulados por usurarios.

FACUA.org
Canarias-07/02/2020
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Darío (nombre ficticio) fue inscrito en dos ficheros de morosos cuatro meses después de fallecer por una deuda que Bankinter nunca le reclamó en vida. De nada sirvió que la esposa del difunto comunicara al banco la noticia de la muerte a los pocos d&ia

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