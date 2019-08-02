BanSabadell Vida siguió cobrando año y medio a un usuario un seguro vinculado a un préstamo ya amortizado
Tras la acción de FACUA Galicia, la aseguradora le ha cancelado la póliza y reintegrado los 250 euros que le había cobrado desde que solicitó la cancelación.
FACUA.org
Galicia-02/08/2019
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BanSabadell Vida ha devuelto 251 euros a un socio de FACUA Galicia por las primas pagadas de más de un seguro de vida vinculado a un préstamo usado para financiar la compra de un vehículo. El usuario amortizó anticipadamente el dinero y solicitó la baja del segu