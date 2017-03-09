Nuestras accionesLa entrada más cara cuesta un 150% más que la más barata

Barcelona y Madrid repiten como las capitales con los cines más caros, según un estudio de FACUA

El precio medio para sábados, domingos y festivos se sitúa en los 7,24 euros. Siguen sin generalizarse las ofertas para los usuarios frecuentes, condicionadas a acudir en grupo o a sesiones específicas.

FACUA.org
España-09/03/2017
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Barcelona, Madrid, Guadalajara, Oviedo y Vitoria-Gasteiz son las cinco capitales de provincia más caras en España para ir al cine durante el fin de semana, si se toma en cuenta su precio sin aplicar ningún tipo de oferta o descuento. Son algunas de las conclusiones del estudi

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