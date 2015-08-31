#BaresParaNoVolver 25 abusos que puedes sufrir en algunos locales de hostelería
Desde precios abusivos en productos que no aparecían en la carta hasta suplementos por usar cubiertos, pedir hielo o que te sirvan la carne muy hecha.
Rubén Sánchez
España-31/08/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Salvo que la idea sea que los paguen los clientes que quieran llevárselos a casa, cobrar por el cubierto es tan ilegal como que te cargasen una cantidad adicional por limpiar la mesa o poner el mantel. | Imagen: flickr.com/pmillera4 (CC BY-NC-ND 2.0).
Precios abusivos en productos que no aparecían en la carta, suplementos por usar cubiertos, pedir hielo o que te sirvan la carne muy hecha… Ahí va una lista con veinticinco abusos que puedes sufrir en ciertos locales de hostelería. Son #BaresParaNoVolver.<