Opinión

#BaresParaNoVolver 25 abusos que puedes sufrir en algunos locales de hostelería

Desde precios abusivos en productos que no aparecían en la carta hasta suplementos por usar cubiertos, pedir hielo o que te sirvan la carne muy hecha.

Rubén Sánchez
España-31/08/2015
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Precios abusivos en productos que no aparecían en la carta, suplementos por usar cubiertos, pedir hielo o que te sirvan la carne muy hecha… Ahí va una lista con veinticinco abusos que puedes sufrir en ciertos locales de hostelería. Son #BaresParaNoVolver.

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