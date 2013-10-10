BBVA, condenado a devolver 182.000 euros por colocar subordinadas sin informar de los riesgos
La jueza considera el producto colocado "especialmente complejo", "perpetuo" y que no garantiza la devolución del principal ni una rentabilidad segura.
FACUA.org
España-10/10/2013
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La jueza de Primera Instancia número 12 de Bilbao, María Teresa Peña Rodríguez, ha condenado al BBVA a devolver 182.000 euros invertidos en subordinadas del grupo Eroski a un usuario, según informa