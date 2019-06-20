Black Is Back: ya son 12 los festivales denunciados por FACUA por impedir el acceso con comida y bebida
La asociación considera que podría tratarse de una cláusula abusiva, ya que la actividad principal del evento es la realización de conciertos y no la hostelería.
FACUA.org
Madrid-20/06/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al festival Black is Back, que se celebra los días 21 y 22 de junio en Madrid, por impedir el acceso con comida y bebida del exterior a sus instalaciones. La denuncia ha sido presentada ante la Dirección General de Comercio y Consumo