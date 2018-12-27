BMW se enfrenta a una demanda de Corea del Sur por decenas de incendios en motores de sus modelos
172.080 coches fueron llamados a revisión por estos incidentes. El Ministerio de Transporte surcoreano multó también a la compañía automovilística con 8,73 millones por las "llamadas a revisión atrasadas".
Europa Press
Internacional-27/12/2018
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El Ministerio de Transporte de Corea del Sur presentará una demanda judicial contra el fabricante alemán de vehículos de lujo BMW por un supuesto «retraso» en las llamadas a revisión y por esconder «defectos» que provocaron varios incendios en motores