British Airways investiga el robo de datos personales de 380.000 usuarios tras un ataque informático
La información de todos los clientes que efectuaron reservas a través de la web o la app de la aerolínea entre el 21 de agosto y el 5 de septiembre se ha visto "comprometida", según ha informado la compañía.
Europa Press
Internacional-07/09/2018
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La aerolínea British Airways, subsidiaria de International Airlines Group (IAG), ha denunciado el robo de los datos personales de 380.000 usuarios, incluyendo su «información finaciera«, tras un ataque informático.
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