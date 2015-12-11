Bruselas denuncia a Alemania por sistemas de aire acondicionado contaminantes de Daimler
El Ejecutivo comunitario acusa a Berlín de permitir que la compañía automovilística dueña de Mercedes incumpla la ley europea.
Europa Press
Europa-11/12/2015
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El Ejecutivo comunitario cree que Berlín ha permitido que Daimler ponga en el mercado vehículos con sistemas de aire acondicionado que emiten ciertos gases fluorados prohibidos. | Imagen: flickr.com/daimlerag (CC BY-NC-ND 2.0).
La Comisión Europea ha decidido este jueves llevar a Alemania ante el Tribunal de Justicia de la UE por permitir que el fabricante de automóviles Daimler (propietario, entre otros, de Mercedes Benz) haya puesto en el mercado europeo vehículos cuyos sistemas de aire acondicion