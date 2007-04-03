Bruselas inicia una batalla contra Apple y las discográficas por impedir a los europeos que compren en tiendas virtuales iTunes de países distintos al de residencia
Los usuarios del Reino Unido tienen que pagar un 18% que los de los países de la eurozona.
FACUA.org
Europa-03/04/2007
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La Comisión Europea ha iniciado hoy una batalla contra el gigante tecnológico Apple y las grandes compañías discográficas por considerar que los acuerdos a los que han llegado limitan el acceso de los consumidores a la música on line que se pueden