Bruselas recuerda a KLM que debe pagar íntegramente las compensaciones a los pasajeros
Diversos medios recogen las quejas de usuarios en Reino Unido que denuncian problemas para cobrar la totalidad de las compensaciones.
FACUA.org
Europa-18/08/2010
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La Comisión Europea recordó hoy a la aerolínea KLM/Air France que las normas comunitarias obligan a las compañías a pagar íntegramente las compensaciones a los pasajeros que se vieron afectados por la crisis de la nube volcánica, que el pasado mes