Más noticias

Caja Madrid aseguraba sus empleados en circulares internas que las preferentes eran "100% seguras"

Documentación interna de la entidad desvelada por eldiario.es pone de manifiesto cómo desde la gerencia de márketing distribuían un argumentario sobre sus bondades.

FACUA.org
España-31/05/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Caja Madrid aseguraba sus empleados en circulares internas que las preferentes eran «100% seguras».

«¿Es un producto seguro? Por supuesto, tiene la garantía 100% de Caja Madrid». El departamento de márketing de la caja, hoy integrada en Banki

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos