Caja Madrid aseguraba sus empleados en circulares internas que las preferentes eran "100% seguras"
Documentación interna de la entidad desvelada por eldiario.es pone de manifiesto cómo desde la gerencia de márketing distribuían un argumentario sobre sus bondades.
FACUA.org
España-31/05/2013
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Documentos sobre condiciones de comercialización de preferentes de Caja Madrid.
Caja Madrid aseguraba sus empleados en circulares internas que las preferentes eran «100% seguras».
«¿Es un producto seguro? Por supuesto, tiene la garantía 100% de Caja Madrid». El departamento de márketing de la caja, hoy integrada en Banki