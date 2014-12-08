Cajamar devuelve 1.400 euros a un socio de FACUA cargados en su tarjeta tras un uso fraudulento
El afectado denunció ante la Policía operaciones no autorizadas realizadas a través de internet desde el extranjero.
FACUA.org
España-08/12/2014
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