Caos en la web de Renfe: sus billetes de AVE a 25 euros multiplican el precio hasta por 7 al solicitarlos
FACUA ha realizado decenas de simulaciones y en todas ellas el sistema ha incrementado los precios o mostrado un mensaje de error.
FACUA.org
España-25/04/2017
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia el caótico funcionamiento de la página web de Renfe en la oferta de sus billetes de AVE por 25 euros. Los precios se multiplican hasta por siete durante el proceso de compra.
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