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Caser y las promotoras Promaga y MR son las tres empresas distinguidas de forma negativa este año en los premios de FACUA Andalucía

Celebra su entrega de premios a las empresas e instituciones que han destacado por sus actuaciones, positivas o negativas, en relación a los derechos de los consumidores.

FACUA.org
Andalucía-14/03/2008
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha entregado hoy sus XIV Premios 15 de marzo, con los que cada año distingue a las empresas e instituciones que se han caracterizado por sus actuaciones, positivas o negativas, en relación a los derechos

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