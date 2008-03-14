Caser y las promotoras Promaga y MR son las tres empresas distinguidas de forma negativa este año en los premios de FACUA Andalucía
Celebra su entrega de premios a las empresas e instituciones que han destacado por sus actuaciones, positivas o negativas, en relación a los derechos de los consumidores.
FACUA.org
Andalucía-14/03/2008
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En la imagen, María Ángeles Sanz Pérez, que durante tres décadas presidió la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus.
La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha entregado hoy sus XIV Premios 15 de marzo, con los que cada año distingue a las empresas e instituciones que se han caracterizado por sus actuaciones, positivas o negativas, en relación a los derechos