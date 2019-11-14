Caso Magrudis: La Audiencia mantiene en prisión a José Antonio Marín Ponce y Sandro Marín Rodríguez
FACUA y la Fiscalía se opusieron a sus recursos.
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España-14/11/2019
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El "administrador de hecho" del entramado Magrudis, José Antonio Marín Ponce. | Imagen: Europa Press.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha rechazado los recursos de apelación presentados por la defensa de José Antonio Marín Ponce y su hijo Sandro Marín Rodríguez contra su prisión incodicional. Son dos de los investigados en l