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Caso Magrudis: La Audiencia mantiene en prisión a José Antonio Marín Ponce y Sandro Marín Rodríguez

FACUA y la Fiscalía se opusieron a sus recursos.

FACUA.org
España-14/11/2019
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La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha rechazado los recursos de apelación presentados por la defensa de José Antonio Marín Ponce y su hijo Sandro Marín Rodríguez contra su prisión incodicional. Son dos de los investigados en l

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