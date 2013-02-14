Cataluña abre expediente sancionador a dos firmas que venden anti mosquitos por ultrasonido
Se trata de las empresas radicadas en Barcelona Uriach-Aquilea OTC y Nikidom, que comercializan los aparatos Radarfarm y Love Bug. FACUA advierte que numerosos estudios ponen de manifiesto su ineficacia.
FACUA.org
España-14/02/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen de Love bug, supuesto repelente de mosquitos por ultrasonido de la firma estadounidense Prince Lionheart, que comercializa en España Nikidom.
Tras las denuncias de FACUA-Consumidores en Acción, la Agencia Catalana del Consumo ha abierto expediente sancionador a dos empresas que comercializan aparatos anti mosquitos por ultrasonido.
Las denuncias fueron pr