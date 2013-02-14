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Cataluña abre expediente sancionador a dos firmas que venden anti mosquitos por ultrasonido

Se trata de las empresas radicadas en Barcelona Uriach-Aquilea OTC y Nikidom, que comercializan los aparatos Radarfarm y Love Bug. FACUA advierte que numerosos estudios ponen de manifiesto su ineficacia.

FACUA.org
España-14/02/2013
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Tras las denuncias de FACUA-Consumidores en Acción, la Agencia Catalana del Consumo ha abierto expediente sancionador a dos empresas que comercializan aparatos anti mosquitos por ultrasonido.

Las denuncias fueron pr

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