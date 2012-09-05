Cayo Lara denuncia que el Gobierno quiere "asfixiar a las organizaciones que defienden a los ciudadanos" y critica la amenaza a FACUA
El presidente de FACUA, Paco Sánchez Legrán, ha ofrecido una rueda de prensa junto al coordinador federal de IU tras un encuentro mantenido entre ambos dirigentes.
FACUA.org
España-05/09/2012
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El presidente de FACUA, Paco Sánchez Legrán, ha ofrecido una rueda de prensa junto al coordinador federal de IU, Cayo Lara, tras haber mantenido ambos un encuentro en el marco de las reuniones que la asociación ha iniciado con dirigentes