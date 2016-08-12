Más noticiasLa situación se repite desde abril

CCOO denuncia que el aeropuerto de Sevilla no cuenta con las medidas contra incendios necesarias

El sindicato alerta del reciente desvío a Málaga de un vuelo que venía de Ámsterdam y debía regresar a este destino, que obligó a trasladar por carretera a más de 300 pasajeros.

FACUA.org
Sevilla-12/08/2016
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Comisiones Obreras (CCOO) de Aena Sevilla ha denunciado este viernes la falta de medidas de seguridad necesarias en lo relativo a la protección contra incendios en el aeropuerto de la capital.

El sindicato alerta de que el pasado día 10 de agosto el aeropuerto estuvo once hor

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