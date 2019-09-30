Cetelem amenazó con el registro de morosos a un usuario por no pagar un préstamo que ya estaba cancelado
Tras la reclamación de FACUA Euskadi, la entidad anuló los cargos indebidos. En reiteradas ocasiones, intentó cobrarle una mensualidad posterior a la de la fecha en que liquidó el capital pendiente del crédito.
FACUA.org
Euskadi-30/09/2019
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Banco Cetelem amenazó con incluir en un registro de morosos a un usuario por no pagar un préstamo que ya estaba cancelado. Tras la actuación de FACUA Euskadi, la entidad ha anulado el cargo que pretendía que le pagara un cliente de Bilbao pese a que en reiteradas ocasi