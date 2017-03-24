Cetelem exigió al hijo de un fallecido que siguiese pagando un préstamo pese a que ya lo cubría un seguro
Tras la reclamación de FACUA Comunidad Valenciana, la entidad dio por amortizados los 7.300 euros pendientes al fallecer su padre, que tuvo que contratar el seguro de amortización cuando firmó el crédito.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-24/03/2017
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FACUA Comunidad Valenciana ha conseguido que Banco Cetelem y su aseguradora BNP Paribas Cardif asuman el pago de la parte del crédito suscrito por el padre de un socio que quedó pendiente de amortizar en el momento de su fallecimiento.
El padre de Miguel M. V.