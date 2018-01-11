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Chrysler llama a revisión a 1,5 millones de vehículos RAM en EEUU por problemas en la transmisión

El automóvil podría cambiar de marcha sin pisar el pedal de freno y sin que la llave se encuentre en el interruptor de arranque.

Europa Press
América-11/01/2018
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El consorcio automovilístico italoestadounidense Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha llamado a revisión 1,48 millones de vehículos de la marca RAM por un problema en la transmisión, según informó la Agencia Nacional de Seguridad del Tráfico por Carr

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