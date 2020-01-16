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Cierra en Huelva la clínica Vitadental y deja a un centenar de pacientes con tratamientos sin terminar

FACUA Huelva recuerda a los afectados que tienen derecho a exigir la paralización del contrato de financiación vinculado al servicio, tal y como recoge la normativa.

FACUA.org
Huelva-16/01/2020
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FACUA Huelva recuerda a los pacientes afectados por el reciente cierre de la clínica Vitadental en Huelva que tienen derecho a que se anule la financiación de los tratamientos, si fueron contratados exclusivamente para ese fin, en el momento en que el servicio quede interrumpido. Lo

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