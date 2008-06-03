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Cierra una academia para oposiciones en Barcelona y deja sin cursos a más de 2.000 alumnos

Órbita Profesional ya cerró sin previo aviso en Madrid a finales de mayo.

FACUA.org
Cataluña-03/06/2008
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Los alumnos de la academia Órbita Profesional en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) alertaron hoy de que el cierre unilateral del centro, dedicado a la preparación de opositores a cuerpos de seguridad y profesionales de autoescuela, deja a más de 2.000 alumnos sin lo

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