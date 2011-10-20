Citigroup sancionada en EEUU por vender productos financieros sin informar de su riesgo
La entidad ha acordado pagar 285 millones de dólares para poner fin a una querella por engaños en la venta de derivados hipotecarios.
FACUA.org
América-20/10/2011
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La entidad estadounidense Citigroup ha llegado a un acuerdo con la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC en su siglas en inglés) mediante el cual abonará 285 millones de dólares (206 millones de euros) para poner fin a una querella por engañar a los