Cláusula suelo: Andalucía multa con sólo 1,58 millones a BMN, uno de los bancos denunciados por FACUA
La federación considera irrisoria la cuantía de la sanción. Susana Díaz ya anunció en febrero que las multas a la banca se reducirían a 13 millones de euros.
FACUA.org
Andalucía-25/07/2017
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Imagen: Rafa Martín/Europa Press.
FACUA Andalucía considera irrisoria la multa de 1,58 millones de euros impuesta por la Junta a Banco Mare Nostrum (BMN), una de las 20 entidades denunciadas por la federación de consumidores ante la autoridad de consumo autonómica en 2013<