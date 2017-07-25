Nuestras accionesPrimera multa por el macrofraude

Cláusula suelo: Andalucía multa con sólo 1,58 millones a BMN, uno de los bancos denunciados por FACUA

La federación considera irrisoria la cuantía de la sanción. Susana Díaz ya anunció en febrero que las multas a la banca se reducirían a 13 millones de euros.

FACUA.org
Andalucía-25/07/2017
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FACUA Andalucía considera irrisoria la multa de 1,58 millones de euros impuesta por la Junta a Banco Mare Nostrum (BMN), una de las 20 entidades denunciadas por la federación de consumidores ante la autoridad de consumo autonómica en 2013<

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