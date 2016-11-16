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Colombia interviene la filial de Gas Natural Fenosa en el país para garantizar el suministro

La abultada morosidad de Electrocaribe hacía peligrar el abastecimiento a los alrededor de 2,4 millones de abonados de la compañía.

FACUA.org / Europa Press
Internacional-16/11/2016
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El Gobierno de Colombia ha procedido a la intervención de la filial de Gas Natural Fenosa, Electricaribe, durante unos meses, para garantizar el suministro de electricidad a los alrededor de 2,4 abonados que tiene la compañía en siete departamentos del país (Atlá

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