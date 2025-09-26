Comic-Con 2025: El Ayuntamiento de Málaga sigue sin responder a la denuncia de FACUA por impedir el acceso con comida y bebida del exterior
La asociación considera lamentable el consistorio permita que la empresa cometa una práctica abusiva contra los consumidores para incrementar sus beneficios económicos.
Málaga-26/09/2025
FACUA-Consumidores en Acción lamenta que el Ayuntamiento de Málaga no haya dado respuesta a su denuncia contra Cosmic Legends Productions SL, promotora de la San Diego Comic-Con 2025 que se celebra del 25 al 28 de septiembre en Málaga, por impedir el acceso con comida y bebida del exterior.