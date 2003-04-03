Comienza el juicio del 'caso Opening'
FACUA llama al boicot contra las entidades Santander Central Hispano, BBVA y Banco Pastor por haber incumplido las medidas cautelares que desde el 24 de enero les obligan a paralizar el cobro de los créditos.
FACUA.org
España-03/04/2003
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Mañana viernes 4 de abril dará comienzo en Sevilla el juicio del caso Opening, que afecta a unos 45.000 consumidores de toda España. La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) está llamando al boicot contra las entidades