Competencia abre expediente sancionador a Endesa por un posible abuso de posición de dominio
La empresa ya fue multada en 2006 por su actuación en el mercado de instalación de Mallorca.
FACUA.org
España-11/05/2010
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha incoado un expediente sancionador a Endesa por un posible caso de abuso de posición de dominio, anunció este lunes el organismo presidido por Luis Berenguer.
El expediente, abierto por la Dirección de Inves