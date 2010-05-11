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Competencia abre expediente sancionador a Endesa por un posible abuso de posición de dominio

La empresa ya fue multada en 2006 por su actuación en el mercado de instalación de Mallorca.

FACUA.org
España-11/05/2010
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha incoado un expediente sancionador a Endesa por un posible caso de abuso de posición de dominio, anunció este lunes el organismo presidido por Luis Berenguer.

El expediente, abierto por la Dirección de Inves

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