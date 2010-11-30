Competencia advierte de que el decreto del carbón tendrá efectos "nocivos" en la tarifa de la luz
El presidente de la Comisión Nacional de la Competencia afirma que es "extraordinariamente distorsionador" del mercado de generación eléctrica.
FACUA.org
España-30/11/2010
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El presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Luis Berenguer, ha advertido en el Congreso de que el decreto de ayudas al carbón tiene efectos «nocivos» porque es «extraordinariamente distorsionador» del mercado de generación eléctr