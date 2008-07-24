Competencia amplía a la patronal de panaderías el expediente sancionador abierto por el alza de los alimentos
Considera que los hechos objeto de la investigación abierta en abril a la FIAB y otras asociaciones del sector guardan íntima conexión con los observados en la conducta de Ceopan.
FACUA.org
España-24/07/2008
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha ampliado a la Confederación Española de Asociaciones de Panadería (Ceopan) el expediente sancionador abierto a la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y otras asociaciones del sector, tr