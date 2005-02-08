Competencia deniega la autorización para operar al RAI
El Tribunal de Defensa de la Competencia ha resuelto que restringe la competencia, al no facilitar el acceso a sus datos a los acreedores y empresas de informes de solvencia.
FACUA.org
España-08/02/2005
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El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) ha denegado la autorización singular para operar al Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI). En su resolución, el TDC considera que el funcionamiento actual del RAI restringe la competencia, al no facilitar el acceso a sus datos a los