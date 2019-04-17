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Condenan a una promotora a devolver a un socio de FACUA Córdoba 4.840 euros de la reserva de una vivienda

Después de nueve meses no existía licencia de obras ni facilitaba información al afectado. La sentencia ha sido dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Córdoba.

FACUA.org
Córdoba-17/04/2019
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El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Córdoba ha condenado a la promotora inmobiliaria Grow-Ing Gestión SL a devolver a un socio de FACUA Córdoba los 4.840 euros que pagó por la reserva de una vivienda que nueve meses después no tenía licenci

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