Consumur participa en la XIV Edición de la Muestra de Voluntariado
La organización ha informado a los asistentes sobre la Red Particip@, una red formada por voluntarios que realizan acciones en defensa de los derechos e intereses de los consumidores.
FACUA.org
Murcia-02/03/2015
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción ha participado del 25 al 28 de febrero en la Muestra de Voluntariado, actividad enmarcada en la programación de las Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado organi