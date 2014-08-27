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Consumur recuerda que los centros educativos no pueden imponer la librería donde adquirir los materiales

El consumidor que tiene libertar para elegir el establecimiento y puede denunciar si éste es impuesto por el centro educativo

FACUA.org
Murcia-27/08/2014
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA ofrece recomendaciones para evitar, en la medida de lo posible, el sobreendeudamiento.

Material escolar y libros de texto

Consumur ha detectado que algunos centros educativos imp

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