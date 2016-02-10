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Daimler revisará 840.000 vehículos en EEUU por llevar airbags "potencialmente defectuosos" de Takata

El fabricante de estos sistemas recibió una multa de 70 millones de dólares por los problemas causados en este país.

FACUA.org / Europa Press
América-10/02/2016
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El fabricante alemán Daimler revisará 840.000 vehículos en Estados Unidos como medida preventiva tras ser informado por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico de Carreteras del país norteamericano (Nhtsa, por sus siglas en inglés) de q

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