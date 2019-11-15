Dejación de responsabilidades: el Ayuntamiento no tomó medidas tras constatar irregularidades en Magrudis
FACUA confía en que una responsable municipal será citada como investigada en próximas fechas. Ha pedido que el consistorio sea considerado responsable civil subsidiario.
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España-15/11/2019
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Sede de Magrudis. | Imagen: Lydia López/FACUA.
FACUA-Consumidores en Acción advierte de que el Ayuntamiento de Sevilla incurrió en una grave dejación de responsabilidades al no haber adoptado medidas contra Magrudis tras haber constatado ya irregularidades en su primera inspección, que tuvo lugar en noviembre de 20