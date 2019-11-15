Nuestras acciones

Dejación de responsabilidades: el Ayuntamiento no tomó medidas tras constatar irregularidades en Magrudis

FACUA confía en que una responsable municipal será citada como investigada en próximas fechas. Ha pedido que el consistorio sea considerado responsable civil subsidiario.

FACUA.org
España-15/11/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción advierte de que el Ayuntamiento de Sevilla incurrió en una grave dejación de responsabilidades al no haber adoptado medidas contra Magrudis tras haber constatado ya irregularidades en su primera inspección, que tuvo lugar en noviembre de 20

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos