Deniegan a la SGAE el cierre cautelar de la 'web' con enlaces a redes p2p 'agujero.com'
Tras el fracaso de la industria discográfica, cinematográfica y del 'software' en sus demandas por la vía penal, se inicia ahora la civil.
FACUA.org
España-12/05/2009
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El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona ha denegado a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) el cierre cautelar de la página con enlaces a redes p2p agujero.com, según han informado los abogados de la demandada, David Bravo y Javier de la C