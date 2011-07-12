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Desarticulada la mayor organización criminal de clonadores de tarjetas de crédito

En la operación han resultado detenidas 60 personas en España, Bulgaria, Italia, EEUU, Polonia y Alemania.

FACUA.org
Internacional-12/07/2011
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Agentes de la policía nacional, en una macrooperación internacional, han ayudado a desarticular la mayor organización criminal de clonadores de tarjetas de crédito que operaba desde hacía nueve años y que había logrado unos beneficios cercanos

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