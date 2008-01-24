Desestimada una causa penal contra el P2P en Italia
El juez considera que compartir archivos no es delito si no hay ánimo de lucro, aunque el fiscal señaló que puede existir una infracción perseguible por vía civil.
FACUA.org
Europa-24/01/2008
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Si no hay ánimo de lucro, no hay delito. Un juez de Roma ha archivado hoy una causa penal abierta por violación sobre la tutela de los derechos de autor al considerar que el intercambio de archivos a través de Internet mediante las redes de pares (peer to peer o P2P) n