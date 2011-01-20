Desmantelada en Sevilla una red dedicada a la obtención de créditos con documentación falsa
Los detenidos han defraudado en torno a dos millones de euros a un total de sesenta afectados.
FACUA.org
Andalucía-20/01/2011
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La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un total de cuarenta y dos personas, entre las que se incluyen un director de una sucursal bancaria y el director de una oficina de caja de ahorros, por su presunta pertenencia a una red organizada dedicada a la obtención de présta