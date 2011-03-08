Desmantelada una red ilegal de venta de vigorizantes sexuales
Los vendían como productos naturales cuando en realidad eran medicamentos sin autorización sanitaria.
FACUA.org
España-08/03/2011
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El Servicio de Protección de la Naturaleza de Málaga (Seprona) de la Guardia Civil, en colaboración con inspectores del Distrito Sanitario Costa del Sol, han detenido a cuatro personas y han logrado desmantelar una red ilegal de venta de productos potenciadores del impulso se