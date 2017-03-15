Más noticiasLa Federación Empresarial de Transporte Balear (FEBT) también ha sido sancionada con 20.000 euros

Desmantelado un cártel de 34 empresas que controlaba el transporte escolar y de viajeros en Baleares

La CNMC considera probado que acordaron los precios y se repartieron las rutas en los concursos públicos del Gobierno Balear para transporte escolar desde 2005 han sido sancionadas con 3,16 millones de euros

FACUA.org
Baleares-15/03/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a un total de 35 empresas del transporte escolar y de viajeros en Baleares y a una asociación empresarial por un total de 9,17 millones de euros.

Estas empresas han sido multadas po

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