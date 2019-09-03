Detectan proteína láctea en una alternativa vegana, ecológica y sin leche a la mantequilla de Naturli
La Aesan informa de que el producto de untar afectado tiene fecha de consumo preferente del 30 de agosto al 27 de noviembre.
FACUA.org
España-03/09/2019
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Imagen: Naturli.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado la presencia de proteína de leche no declarada en el etiquetado en un producto para untar como alternativa vegana, ecológica y sin leche a la mantequilla, con el nombre Naturli’ Organic