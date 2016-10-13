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Detenido por timar a 70 corredores con una falsa oferta para participar en el maratón de Nueva York

Los afectados son de diversos lugares de España, sobre todo Madrid. Les ofrecía el viaje y la participación a mitad del precio habitual, unos 700 euros. Ya había sido denunciado hace un año por hechos similares

FACUA.org / Agencias
España-13/10/2016
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La Policía ha detenido en Madrid a un hombre acusado de estafar a más de 70 corredores con una falsa oferta para el maratón de Nueva York, ya que ofrecía el viaje en redes sociales a mitad de precio asegurando que tenía una fundación, aunque en realidad

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