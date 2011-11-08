Detenido un joven acusado de vender falsos teléfonos móviles por Internet
Las víctimas pagaban el importe de los productos anunciados a contra reembolso tras recibir el paquete de una empresa de mensajería.
FACUA.org
Sevilla-08/11/2011
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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla a A.M.P., de 26 años de edad, por un presunto delito de estafa cometido a través de Internet.
Supuestamente, el detenido habría puesto a la venta, a través de un conocido portal de an