Detienen en Gran Canaria a un agente de seguros que estafó a 1.000 clientes
El acusado se quedaba con el dinero de las pólizas en lugar de entregarlas en las empresas de seguros correspondientes.
FACUA.org
Canarias-27/03/2015
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Agentes de Policía Nacional de la Comisaría de Distrito Norte de Las Palmas han detenido a un agente de seguros de 40 años de edad por un presunto delito de estafa, al haberse apropiado de unos 300.000 euros de más de un millar de afectados.
El arresto se produc